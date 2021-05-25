【愛傳媒黃子哲專欄】金門快篩令被撤銷的三點疑惑與看法。

一、快篩令與其說是違法，不如說是逆時中！

指揮中心撤銷金門縣的快篩令，指揮官陳時中表示，該想法不錯，但不合法。陳時中說法很詭異，因為依法縣政府本來就可以針對疫情，採行特定的防疫措施，但確實需要經過指揮官的同意。

所以陳時中意思是撤銷快篩令，不是因為該措施不好，只是因為沒有經過他的允許？若是如此，那耍官威就耍得太囂張了!換言之，快篩令被撤銷，與其說是因為違法，不如說是因為逆時中！

二、陳時中寧打電話，不打公文

金門縣政府於5月17日及5月21日，分別兩度以最速件正式發函給指揮中心，建請同意在金門機場設置快篩站，但一個星期過了，指揮中心只有已讀不回，卻在23日晚由陳時中親自致電給楊鎮浯縣長表達反對。

所以面對如此重大的防疫建議事項，陳時中寧願打電話，而不願打公文，如此便宜行事，是官僚心態作祟？

陳時中這麼愛打電話，為何有人檢舉諾富特飯店有混住的狀況時，不趕緊打電話了解處理，卻讓公文旅行到都發生群聚感染事件，指揮中心卻什麼都還沒有做？

三、維護中央法制，不維護地方防疫？

衛福部今天再發出新聞稿，短短內容中就「三次」強調是為了要「維護法制」。法制固然重要，那金門的防疫措施就不重要？

金門、馬祖、以及澎湖等離島，醫療資源有限，深怕受本島這波嚴重疫情擴散而至，地方父母官請求採行更嚴格的防疫措施，合情合理。

陳時中那麼愛維護法制，為何眼睜睜看著某媒體人將疫情資訊提早外洩，而不法辦內部洩密的人員以及該媒體人？這是什麼兩套標準？

作者為國民黨文傳會副主委

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(中時新聞網)