【愛傳媒葉毓蘭專欄】5月24日「疾管家」傳來澄清資訊，特別指出網傳「醫院把患者遺體棄在河裡」和「疑似大量萬華肺炎遺體集中焚燒」是假訊息，要大家不要轉傳散播，以免觸法。

指揮中心提的這兩則假消息，都太假了，而且連讓大家誤會是國內的現況都不可能。

因為拜我們從兩個月前媒體就已經報導印度疫情惡化的消息，感謝TVBS文茜世界周報，沒有讓三級警戒中的國人失去接受國外資訊的機會，我們都看到「丟屍體到河裡」、「大量焚燒屍體」都是印度的現在進行式，應該沒有任何人會誤解是台灣的疫情，就算轉傳時，也不會是用來說是台灣疫情的慘狀吧？！

以我過去二十年研究詐騙犯罪的心得，指揮中心不是選錯題材，就是專業不夠，看不出真正的假訊息！

指揮中心既然要把疾管家做為澄清訊息的平台，就應該把故意移花接木的訊息納入。例如：這個周末我在不同群組都收到醫護人員累垮了的照片，有防護衣濕透、有醫護人員連隔離衣都沒脫就躺臥在地，霎時間非常感動，但也很氣指揮中心與醫療高層為什麼沒有給予醫護合理的喘息與勤休。

原來，這又是鍵盤俠的傑作。他們拿了4月20日緬甸的醫護人員圖、4月23日泰國的圖來魚目混珠成為台灣的現況。

疫情中，我們的醫護人員真的很辛苦，但是也不要盜圖造假，這是對臺灣醫護人員的不敬與傷害。

讓我們每個人都做好自我防護，就是此時對醫護人員的最大支持。也希望台灣的醫護都能挺住，加油！

作者為立委、前警大教授

照片來源：作者臉書截圖。

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(中時新聞網)