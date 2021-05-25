【愛傳媒黃珊珊專欄】5月23日我們宣布了飲食業都禁止內用，只能外帶或外送，為了避開拿下口罩傳染的風險，讓市民朋友忍受更多的不方便，拜託大家要忍住，城市必須停得更徹底，現在最大破口就是拿下口罩，大家真的要小心一點。

我到剝皮寮、和平醫院與中興醫院給同仁打氣，告訴他們可能不止做到28日，他們都很堅定地跟我說「不勝利，他們是不會撤退的。」

和平醫院隔離的醫護人員也急著回到工作崗位，讓和平回復專責醫院量能，向這群戰士致上最高敬意！昨天錄製的影片裡，我也特別感謝了防疫專責旅館，作為我們後送的重要資產，裡面工作的員工更是難得的勇士，消防局的每一位英勇的弟兄在一線奮戰，這一仗，你們絕對都是偉大的防疫英雄！

還有一流的台北市民，兩百多萬人的城市，四五百萬的流動人口，都好像蒸發了，你們好棒。

有你們在，我們會贏，一定會贏！！Fighting！

作者為台北市副市長

照片來源：作者臉書截圖。

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(中時新聞網)