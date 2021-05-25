昨日新增334例本土案例，及256例校正回歸，全台僅剩台東縣沒有確診者。據疾管署「全國本土病例地理分布圖」顯示，今年以來已累計3691人確診，雙北為重災區，其中以新北市1786人最多，其次為台北市1407人、桃園市177人，另外，中部則以彰化縣96人最多，警示燈號早已亮紅燈。

全台確診人數分布圖。（圖／中時新聞網製表）

根據疾管署「全國本土病例地理分布圖」顯示，今年截至5月24日為止，已累計3691人確診，以新北市1786人佔最多，其次依序為台北市1407人、桃園市177人、彰化縣96人、基隆市53人、宜蘭縣41人、台中市40人、高雄市25人、屏東縣17人、南投縣11人、台南市及新竹市各8人、新竹縣及雲林縣各6人、苗栗縣及花蓮縣各4人，最後，嘉義縣、市各1人。

除了雙北成了這波疫情重災區，確診人數加總達3193人，中部則以彰化縣疫情最嚴峻，昨日新增12人確診，累計96人染疫，警戒燈號早已轉為亮紅色，另外，台中市也有新增8人染疫，目前共40人確診，目前僅剩台東縣及外島地區，包括金門縣、澎湖縣及連江縣零確診。

最新確診地圖曝光，中部以彰化96人最多，逼近百人。（圖／翻攝自疾管署）

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(中時新聞網)