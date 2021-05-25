中央流行疫情指揮中心近日將全國升為三級警戒，而據消保處統計，今年5月11日至5月23日，與疫情相關申訴及及諮詢達719件，排名依序分別為「住宿」、「參團旅遊」、「機票」、「健身中心」、「訂席」及「補習班」等，消保處已設立「COVID-19消費資訊專區」，提供與疫情相關退費處理原則，消費者可上網查詢，維護自身權益。

消保處表示，其中又以「住宿類」爭議最多達123件，包括離島行程飯店不退費，旅行社要消費者自行吸收兩日房價高達1萬5300 元；向澎湖飯店訂房，擬解約，業者讓消費者得選擇退部分費用或延長3個月內使用完畢。消費者認為依目前疫情狀況，限三個月內使用完畢不合理等。

而「參團旅遊」也有100件，如擔心疫情持續擴散，擬取消旅遊行程，卻還要被收5％至30％不等的解約費用；預訂澎湖花火節行程，每人8700元，因疫情持續擴散退訂，每人須負擔3610手續費，甚不合理。

消保處指出，如有相關消費爭議，建請先與業者溝通協議延後履約或替代方式；如未獲業者妥適處理時，得進行線上申訴，以維權益。

(中時 )