下大雨降溫效果遞延 用電量大減100萬瓩 09:122021/05/25 工商 馮建棨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 24日部分地區降下大雨，讓25日的平均溫度降低，連帶用電量也比平日上升速度慢。根據台電供電即時資料顯示，25日上午10點僅只有3393萬瓩，比起前一天的同時間的3528萬瓩下降許多，供電壓力有減輕的趨勢。 根據台電預估，25日預估最高用電3,740.0萬瓩，最大供電能力有4,041.3萬瓩，備轉容量率8.06%，亮出供電吃緊，系統供電餘裕緊澀的黃燈，預估系統餘裕的備轉容量率301.3 萬瓩，預估最高用電時段出現在下午1點到4點之間。 台中確診者媽媽趴趴走 市府將開罰 郵局陽性員工今確診 多名同事緊急快篩 (工商 ) #下大雨 #降溫 #效果 #用電量 #大減 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 確診者足跡至斗六分行 台企銀緊急消毒 12:182021/05/18 財經 確診或接觸確診者怎麼辦 蘇貞昌：請先待在家 10:012021/05/18 政治 案1588弟弟居檢確診 進出竹縣市 04:102021/05/18 地方新聞 萬華獨居婦確診後突失聯 家屬報警破門送醫不治 12:432021/05/18 社會 王任賢：單日確診達1200人 醫療恐崩潰 04:102021/05/18 焦點要聞 抗疫典範破功 台星越確診創高 04:102021/05/18 國際大事 《金融股》確診者曾赴斗六分行 臺企銀：已妥善因應 12:002021/05/18 財經 基隆新增1確診 50歲婦連11天到南興巿場採買 11:102021/05/18 生活 台灣確診飆高 旅法音樂家曝當地疫情血淚史盼幫忙 12:132021/05/18 娛樂 衛報：台人憂封城 瘋搶物資 04:102021/05/18 國際大事 馬祖再傳確診者旅遊 採異地辦公 04:102021/05/18 地方新聞 財經熱門新聞 本土確診人數連日破百… 機車買氣崩 大廠停工一周 - 財經要聞 - 工商時報 台積電注意了 美將斥資1.45兆在美興建7至10座半導體新廠 - 財經 電子股絕命反攻 台股大漲逾300點攻上季線 - 財經 - 工商 兩岸紅會或可代打 拐彎突破藩籬 - 產業財經 - 旺報 午後雷陣雨 翡翠喝飽、石門還有點渴 寶山只能嘆氣 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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