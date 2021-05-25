24日部分地區降下大雨，讓25日的平均溫度降低，連帶用電量也比平日上升速度慢。根據台電供電即時資料顯示，25日上午10點僅只有3393萬瓩，比起前一天的同時間的3528萬瓩下降許多，供電壓力有減輕的趨勢。

根據台電預估，25日預估最高用電3,740.0萬瓩，最大供電能力有4,041.3萬瓩，備轉容量率8.06%，亮出供電吃緊，系統供電餘裕緊澀的黃燈，預估系統餘裕的備轉容量率301.3 萬瓩，預估最高用電時段出現在下午1點到4點之間。

(工商 )