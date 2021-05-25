受美元走軟影響刺激市場買盤，但漲幅有限，因市場擔心全球主要消費國中國對工業金屬價格的控管。美元下滑使得以美元計價的金屬對其他貨幣持有者來說相對便宜，這可能會提振需求，而銅價自本月觸及每公噸10,747.50美元的歷史紀錄高位以來，已下跌了8%。

分析師表示，市場對於目前價格確實需要盤整修正，雖因美元走跌支撐銅價，但在中國國務院總理李克強上周三主持召開國務院常務會議，高度重視大宗商品價格攀升帶來的影響，為了保障供給，遏制其物價不合理上漲，如果金屬價格再度上漲，可能會實施價格管制，並限制期貨交易。

終場周一(5/24)報價，倫敦金屬交易所(LME)期錫下跌65美元，報每公噸29465美元；期鎳上漲327美元，報每公噸17118美元；期鋅下跌22.5美元，報每公噸2948.5美元；期鋁上漲17美元，報每公噸2387美元；期銅上漲65.5美元，報每公噸9947美元；期鉛下跌46.5美元，報每公噸2141.5美元。(商品行情網)

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