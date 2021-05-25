6月台指期今日開盤上漲172點，為16463點，金融期、電子期聯袂開高。

永豐期貨表示，台指期週一上漲32點至16291點。價差方面，台指期逆價差擴至-47.29點，電子期逆價差縮至-2.9點，金融期逆價差擴至-9.15點。現貨部分，三大法人買超29.43億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加2172口至-6065口，其中外資空單加碼超過多單加碼，淨空單增加2950口至-24270口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加4118口至-9162口。

永豐期貨表示，目前台灣早已進入「準四級警戒」，很多企業已採最低人數分流上班，預期就算真的宣布提升到第四級警戒，政府應該也會協助國內電子關鍵零件廠商提出例外管理，以確保國際供應鏈正常運作，不至於影響全球的經濟運行，而現階段在量能萎縮下，利空對指數的衝擊越來越有限，預期後續的盤勢將回歸到基本面。

(時報資訊)