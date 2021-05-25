櫃檯買賣中心公告「錦明(3230)」等3檔上櫃股票自110年5月25日起恢復融資融券交易，「精剛(1584)」等5檔上櫃股票自110年5月25日起暫停融資融券交易；「永豐金櫃買富櫃200報酬指數指數投資證券(020017)」 將自110年6月16日起終止櫃檯買賣。

櫃買中心依據「證券商辦理有價證券買賣融資融券業務操作辦法」第22條及23條規定，審核上櫃公司最近期依規定公告申報之財務報告每股淨值資料，因錦明(3230)、華容(5328)及德記(5902)等3家上櫃公司110年第1季財務報告顯示其每股淨值已高於10元，爰公告其股票自110年5月25日起恢復融資融券交易；另精剛(1584)、安瑞-KY(3664)、連展投控(3710)、VHQ-KY(4803)及寬魚國際(6101)等5家上櫃公司110年第1季財務報告顯示其每股淨值低於10元，爰公告其股票自110年5月25日起暫停融資融券交易，但了結交易不在此限。

「永豐金櫃買富櫃200報酬指數指數投資證券」(中文簡稱：永豐富櫃200N)到期日為110年6月15日，將自110年6月16日起終止櫃檯買賣；櫃買中心表示，永豐富櫃200N最後交易日為110年6月10日，最後交易日前投資人仍可於櫃買交易市場買賣。

(時報資訊)