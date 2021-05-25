防疫期間宅在家保平安，學生停課不停學，股市正常交易，「宅經濟」熱絡，「宅投資」也有快易通。今年統一投信旗下基金中的國內一般股票型基金報酬率表現名列前矛，該投信今宣布，6月底前統一投信全系列基金定期定額終身零手續費優惠，並提供線上開戶功能。

統一投信鼓勵民眾在家利用線上開戶功能，免出門、效率高、手續簡便，定期定額投資基金不中斷；平均開戶時間只需十分鐘，今天開戶，最快兩天內就可以線上申購基金，快速、簡易、馬上開通。統一投信全系列基金定期定額終身零手續費優惠，活動至六月底前。

統一投信的線上開戶提供兩種方式，一種是讀卡機搭配晶片金融卡核印，另一種不需要讀卡機，直接透過網路銀行簽署。兩種方式各有多家銀行配合作業，投資人可任選對自己便利的方式。只要備妥雙證件照片檔案、網路銀行帳號或晶片金融卡加讀卡機，按照系統指示進行，依客戶實測經驗，最快10分鐘即可完成開戶手續。

此外，統一投信線上開戶採用RWD響應式網頁設計，不論採用電腦、手機、平板，皆提供相同的操作體驗。基本資料、銀行帳號、投資適性、證件圖檔，四類資料填完即存，如果過程中因故中斷沒填寫完，下次也不用從頭開始填寫，可在不同裝置登入，繼續進行未完成的開戶程序。

統一投信提醒，進行線上開戶作業比較常遇到的狀況有兩種，一是客戶填寫戶籍地址不完整，依主管機關規定需與身分證上的戶籍地址一致，包括村里鄰等資料；二是證件照片上傳有問題，例如解析度太差、反光導致部份資料難以辨識、自行在圖檔上加註文字等等，因而導致需補件重審。

(時報資訊)