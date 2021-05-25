金管會證期局表示，核准台新投信申報募集開放式股票型「台新ESG環保愛地球成長證券投資信託基金」，應於申報生效日起6個月內開始募集，自募集日起30天內，至少募足最低淨發行總面額新台幣3億元。

「台新ESG環保愛地球成長證券投資信託基金」總面額等值新台幣200億元整，其中新台幣級別100億元、外幣級別等值新台幣100億元，由台銀擔任基金保管機構，並以新台幣、美元、人民幣及澳幣計價發行。

證期局表示，此基金原則上自成立日起6個月後，投資於國內外股票及存託憑證等有價證券的總金額，不得低於基金淨值的70％，且投資於外國有價證券、具ESG環保愛地球成長概念的股票及存託憑證等有價證券總金額，兩者均不得低於基金淨值的60％。

上述「具ESG環保愛地球成長概念」係指股票及存託憑證等有價證券，涵蓋於MSCI ACWI ESG Universal Index指數成分股範圍內，且聚焦在全球社會、人口、資源、氣候等結構性變化下，致力於提升或改善生產效率與環境保護的產業。

(時報資訊)