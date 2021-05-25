九零年代是香港電影的全盛期，期間推出了一步又一部膾炙人口且跨越時代仍火紅的作品。每一部都是經典中的經典，而「賭神」系列電影，更是不管男女老少都知道的系列。在《賭俠》電影中陳法蓉飾演女主角「龍九」，被劉德華問有沒有英文名，而「龍九」的英文則是Kowloon，這段對白相信大家都有深刻印象。今天介紹這間水菸酒吧「龍九 Kowloon」就是以此命名。

(圖／BEEMEN蜂報提供)

位在東區巷弄內的「龍九 Kowloon」由幾位香港和台灣的八十後青年創立，將港片輝煌再次帶回大家眼前，混合了兩地之間的文化，把香港的特色結合了台灣風味。 從店名到裝潢設計，都充滿著香港電影的元素。九十年代的香港電影帶出了港人的幽默、創意、性格等等，「龍九 Kowloon」將最珍貴的共同回憶都原汁原味地呈現於店內，老港片的浪漫與趣味你可以來這邊實際體會。

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相信客人第一次來到龍九，都會對大門外牆的設計感到疑惑。大門外牆造型以 Speakeasy 的隱密方式呈現，以香港城市街景作為靈感，幾何圖形的交錯堆疊代表著香港建築的密集和多樣性及香港城市多變的風貌，形成了時尚又簡約的風格，乍看很像髮廊。為抹去香港一貫給人繁雜的印象，表面材質選用天然元素的清水模，還原港人最自然樸實的人情味。牆壁上的「今晚打老虎」霓虹燈正是電影《賭聖》系列中周星馳的角色名字，其粵語發音類似法文的「你好嗎」。同時亦邀請台北本地畫家，描畫出生動的老虎以作呼應。藉此設計概念為客人帶來親切溫暖又輕鬆自在的感覺。

這裡的調酒也一樣俱備著港片的風格與特色，許多是由搞片發想，且不只是老港片連近代的潮流港片也成為一杯又一杯瓊漿玉液的營養，化作一杯又一杯的回憶，午夜帶你夢回九零年代繁華的香港。調酒簡單又有格調的長相，配上鮮豔的顏色就如同香港的繁華，用最真誠、真實的那顆心呈現給你。

(圖／BEEMEN蜂報提供)

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例如，「蜜桃成熟時」以牌白酒基底，加入甜蜜的蜂蜜、柳橙汁與水蜜桃最後套上雪碧，雖甜的口感配上白酒溫和不濃烈的香氣，就像是情竇初開的少年的初體驗，淡淡的羞澀以及旖霓的春光。「賭神朱古力 Gambler’s Chocolate」以香港傳統牛奶瓶配合港式冰鎮的方式，利用傑克丹尼爾威士忌做基酒，配上奶酒與巧克力碎片茶，蹦出黑巧克力牛奶的味道。最後搭上賭神最愛的朱古力，把香港人的集體回憶帶到台灣。

龍九是間水菸酒吧，當然水煙可是不可少！香港人口雖以華人為主，但世界各地的文化特色亦憑著實力發放異彩。龍九將以阿拉伯人傳統香料作出調配，務求為台灣帶上一股新穎的水煙潮流。龍九的水煙色彩豔麗，而且口味與造型豐富，不禁讓你想起香港蘭桂坊，越夜越美麗而且融合著東西兩方文化，煙霧繚繞的街道是多少個疲憊旅人以及城市由子晚間最美的夢鄉。

(圖／BEEMEN蜂報提供)

店內整體舒適時尚，如果想體驗一下香港夜生活的你這讀欸會是一個好選擇！

龍九KOWLOON

電話： 02-2771-9919

營業時間：週一到週日 18:00–02:00

地址： 106台北市大安區忠孝東路四段223巷63號

(本文由 BEEMEN 蜂報 提供)

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(中時新聞網)