供電再度吃緊，限電危機又現，台電發電機組凌晨故障，台中火力發電廠9號機昨日爆管後，今日中火6號機又因故爆管，不過，台電表示，林口3號機、核三1號機與大林1號機，目前均已接近滿載，可以穩定供電。

台電表示，台中電廠9號機24日破管解聯，目前持續搶修，原本預估27日修復，目前加緊努力，預估最快明（26）日晚間併聯，上場救援的中火6號機，今（25）日也爆管故障了，於凌晨3時4分破管解聯。

儘管核三1號機與林口3號等機組歸隊發電，但供電能力持續吃緊。台電預估，今日起至28日每天可能都會呈現供電吃緊的黃燈。

事實上，昨（24日）供電已猶如走鋼索，原本預估備轉容量率為9.07％，但一早傳出又有機組故障，備轉容量率降為7.67％，中午過後用電量不斷攀升，備轉容量率降為6.03％，差一點低於6％，轉為供電警戒的「橘燈」。

由於學生全面停課、部分上班族遠距上班，且天氣炎熱導致用電量遽增，台電上周末就曾先示警，未來5天的供電仍相當吃緊，要等到周末才可能出現供電充裕的綠燈。

(中時新聞網)