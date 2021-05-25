台灣新冠肺炎疫情逐漸擴大，每日都有數百例的新增確診，對此，醫師蘇偉碩在臉書表示，天下沒有意外的事，民進黨政府的防疫策略，近日疫情其來有自，他提出其中一大破功主因是「惜篩如金」，造成今日疫情一發不可收拾。

蘇偉碩今(25)日在臉書貼文指出，每當出現重要的醫療事故，醫療團隊都必須進行根本原因分析，所謂「前事不忘、後事之師」。而檢討根本原因分析不能只是「檢討精進」，給事故找個理由，把犯錯的人記個過就結案。那樣就是「鋸箭療傷」，只等著傷重而死！奈何台灣的防疫，一開始就建立在與中國大陸別苗頭的心態上。凡是中國大陸做的，我們就偏不做的幼稚心態，害慘了台灣。

蘇偉碩指出，大陸封城，我們就不封；他們蓋方艙，我們就污名方艙，說不蓋就是不蓋，蓋了也不能叫方艙醫院；他們普篩，我們就不普篩，污名普篩。不只網軍還用「普篩仔」來霸凌提出主張的人，連進行彰化縣萬人普篩的詹長權教授和葉彥伯局長，也被陳時中以「政風調查」進行人格謀殺。

蘇偉碩表示，這樣的「惜篩如金，逢篩必反」不僅是對來自民間要求擴大篩檢及入境普篩的聲浪如此，對於指揮中心內部專家會議提出的意見也是如此。據報導，半年前內部專家有人提出應儲備快篩試劑、演練社區感染爆發應對，卻被否決。據報導，國安會早已完成疫情突然爆發時的應變計畫，但竟然計畫沒有函送行政院做好計畫的執行整備！

蘇偉碩指出，這次台灣的疫情爆發讓許多外國學者大驚失色，難以接受。多如牛毛的文獻和各國經驗擺在眼前，防疫就是兩招：盡量的篩檢、大量的接種疫苗！台灣居然在世界準備解封之際失守，令外人大呼意外。可是，天下沒有意外的事。「惜篩如金」肇下大禍，今日疫情其來有自。

不過，蘇偉碩認為防疫破功還有一原因是「愛財如命」，只是「今日還不能說破」，會有殺身之禍！讓外界有不少想像空間。

(中時新聞網)