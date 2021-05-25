員警協助下，順利聯繫到蔡女家屬也安全將蔡女送醫救治，結束一場暗夜驚魂記。（警方提供／陳世宗台中傳真）

暗夜的公車亭，傳來女子陣陣的哭泣聲。台中市政府警察局第四分局春社派出所接獲熱心路人報案，稱有女子在派出所旁邊的公車亭哭泣，請派員協助。警員鄭欣妮等員立即起身前往察看，發現1名長髮女子提著重物，雙手攀附於公車亭公告欄邊框，低頭啜泣。

警方指出，員警上前關心，經了解才知35歲的蔡姓女子，因腳部舊疾復發，疼痛難耐加上沒能搭上末班公車，才在公車亭掉眼淚。員警立刻通報救護並由女警鄭欣妮從旁照護，同時幫忙聯繫蔡女家屬。在員警協助下，順利聯繫到蔡女家屬也安全將蔡女送醫救治，結束一場暗夜驚魂記。

蔡女表示，她每天身兼兩份差事，當天比較晚下班沒有注意公車時間，可能因整天工作都沒有休息，加上之前腳有扭傷導致痛風發作。沒想到強忍著腳痛，一路提著背包跑步追趕公車，仍然只看到車尾燈，眼看著公車漸漸遠去，一時的痛楚全都湧上來，才會攀附在公車亭哭泣。

警方說，當時天色昏暗視線不清，所幸有警方伸出援手，熱心員警除不斷在旁安撫情緒，也不停叮囑其身體健康最重要，平時不要過於勞累，否則身體不好，到時候就是想要工作賺錢也恐怕沒機會了。蔡女對於警方的熱心，感謝表示：「警察真好！麻煩你們真不好意思！」

春社派出所長曾一峯表示，為民服務係警察職責之一，警方秉持著民眾的困難就是員警的困難，隨時為民服務，即使感到孤獨無力，也不要覺得只有自己在孤軍作戰，民眾可撥打110報案或直接向當地派出所求助！希冀減少意外、憾事發生。

(中時 )