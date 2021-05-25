台股加權指數25日開在16,444.75點，呈現大漲，航運貨櫃三雄長榮（2603）、陽明（2609）、萬海（2615）早盤大漲3～6％，電子股IC設計股如天鈺（4961）等也大漲，帶動早盤指數持續攀高，漲點擴大逾160點，即將挑戰季線16,536點。

通膨疑慮降溫，帶動美國公債殖利率下滑、比特幣反彈之賜，科技類股24日走勢強勁，帶動美國四大指數全面走高。

道瓊工業平均指數5月24日終場上漲0.54％（186.14點）、收34,393.98點，創5月10日以來收盤新高。

那斯達克指數上漲1.41％（190.18點）、收13,661.17點。費城半導體指數上漲2.32％（70.88點）、收3,122.98點。

群益投顧指出，指數24日開低後震盪走高翻紅，上漲0.22％作收，成交量略減至4,300億元之下。指數緩步墊高收復12日線，但短期均線持續糾結，仍未跳脫整理格局。航運強力吸金，成交比重一度超過電子，電子缺乏動能，航運續扮強勢指標。

群益投顧指出，短線技術面仍屬整理格局，漲跌走向受疫情發展左右，操作不宜太積極。以短期均線偏多標的為主，短線操作、區間因應，做好停損停利準備。主流類股包括航運、加工絲、成衣、防疫概念、宅經濟。

(工商 )