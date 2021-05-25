壽險業再度擴大理賠範圍。繼去年擴大解釋無論何時投保的醫療險，都將新冠肺炎納入法定傳染病理賠後，大型壽險公司如國泰人壽、南山人壽、新光人壽及台灣人壽已確定，只要確診新冠肺炎，但因醫療能量不足問題，入住檢疫所或防疫旅館，亦「視同住院」，可申請日額醫療險理賠，亦算是「佛心舉措」。

不過，有些人可能是輕症或無症狀，即便確診新冠肺炎，但可能因無病床，僅居家隔離者，目前則不視同住院，無法申請住院醫療理賠金。

南山人壽25日宣布其新冠肺炎的關懷保戶措施，其中即有入住集中檢疫所或防疫旅館視為住院的解釋，由於檢疫所與防疫旅館並非醫療機構，但是壽險公司考量短期間確診新冠肺炎人數暴增，醫療能量可能不足，若保戶經醫師診斷確診，必須入住醫院並辦住院手續，卻因醫院滿載而轉往防疫旅館、檢疫所進行治療，南山人壽視同符合保單條款住院的定義，只要提供二項證明文件，就可申請住院日額醫療保險金。

南山人壽保戶要提供的二項證明文件，即一是新冠肺炎確診診斷證明書；二是集中防疫所或防疫旅館的入住證明文件。

另外就是南山人壽亦提供住院關懷預付保險金服務，其投保住院醫療險的保戶，若住院治療且符合相關規範，即可申請最高5日，上限新台幣5萬元住院關懷預付保險金。

國泰人壽亦擴大解釋，確診後入住檢疫所、防疫旅館，也可申請住院理賠金，但國壽需要三項證明文件，一是確診新冠肺炎的診斷證明書；二是隔離治療通知書；三是檢疫所、防疫旅館入出住證明，即比南山人壽多一項隔離治療通知書。

國壽亦提供保戶未出院即可先請領理賠預付金，最高7天。 台灣人壽、新光人壽亦表示，早已擴大解釋，若確診新冠肺炎，因醫療能量問題，入住檢疫所、防疫旅館，亦可申請住院保險金，同時台壽亦有住院關懷預付金的服務。

(工商 )