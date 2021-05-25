前風傳媒記者、親綠網路寫手林瑋豐疑似反串、誘導稱PTT接棒中國認知戰，昨晚身分遭起底，林妻是民進黨網路中心副主任楊敏，林隨即致歉並強調其行為妻子無關。國民黨革實院副院長黃健豪質疑，林瑋豐自稱反串就是反串？真的不是潛伏在民進黨內的中共同路人？若非中共同路人就更可惡，疫情嚴峻但民進黨還找機會鬧事，製造對立。

對於遭質疑反串親中被抓包，林瑋豐昨晚在臉書道歉，並說明他在PTT上的留言是自以為有趣的反串、惡搞留言，且其在網路社群的發文與妻子無關，並說其是民進黨及蔡英文支持者，願虛心接受批評。

國民黨革實院副院長黃健豪表示，指揮中心每天早上浪費國家資源開記者會，說要查辦假訊息，對抗認知作戰，結果真正造假被抓到的，都是執政黨內的人。

黃健豪說，疫情當前，講幾句批評政府的話或意見不一樣，左一句「認知作戰」，右一句「假消息」，再補一句「中共同路人」，然後再擺出一付「共同敵人是病毒」的姿態，要大家對國家政策不要這麼多意見；然後整個黨及國民家機器動起來，一直警告你，以前用社維法，最近用傳染病防治法要罰你300萬，最新的是噁男王定宇說的國安法罰1億，

黃健豪指出，結果在網路論壇上扮演中共同路人的帳號bj26bj，是一位本名林瑋豐的人，老婆是民進黨中央社群中心（其實就網軍）副主任，還被挖出指導老師是民進黨立委范雲。

黃健豪質疑，bj26bj整天在網路上捧中共，罵陳時中，林瑋豐現在雖然道歉，說他只是反串，但確定只是反串嗎？林瑋豐說反串就是反串嗎？他真的不是潛伏在執政黨內的中共同路人嗎？

黃健豪引用過去當兵的政戰課、莒光園地都有提到「反情報七要項」，其中提到「查誰在秘密破壞、查誰在分化團結、查誰在散播謠言」，他認為，林瑋豐選擇在疫情最嚴重的時候製造社會紛亂，就是在秘密破壞、分化團結、散播謠言。

黃健豪說，若林瑋豐等人不是中共同路人，那更可惡，疫情已經這麼嚴重了，民進黨還在找機會鬧事，製造對立。真的很垃圾，只能祝福你們這些人全家安康，畢竟已經浪費國家資源浪費大家時間開什麼假訊息記者會了，就不要再浪費緊繃的醫療資源。

黃健豪痛批，面對疫情爆發，沒疫苗、缺篩劑，又停水，會跳電，很多人真的過的很辛苦，政府還浪費一堆錢在養網軍、做文宣、大內宣，他覺得搞出這些爛事的人，才真的是標準的中共同路人。

(中時 )