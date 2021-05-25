日本政府因疫情3度發布的「緊急事態宣言」，從4月25日上路至今1個月，範圍擴大到10都道府縣，其中東京都等9地期限到5月31 日，日本政府內部認為，緊急事態勢將延長實施。

這次的「緊急事態宣言」是日本政府從去年武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情爆發以來第3度發布，原本期間為4月25日到5月11日止，對象地區僅東京都、大阪府等4都府縣。

不過，由於疫情未如預期受到控制，日本政府之後決定「緊急事態宣言」期間延長到5月31日，5月12日起範圍擴大到愛知縣及福岡縣；5月16日追加納入北海道、岡山縣及廣島縣；5月23日起追加沖繩縣，對象地區增至10地。

日本放送協會（NHK）報導，除了沖繩縣的緊急事態宣言將實施至6月20日止，其他9道都府縣的緊急事態實施期限為5月31日。首相菅義偉昨天在執政黨自民黨的會議中說，將觀察這9道都府縣疫情狀況、聽取專家意見，於本週週末決定後續處理方式。

報導說，日本政府內部評估認為，各地的疫情狀況難以在5月底達到解除緊急事態宣言的水準，延長實施緊急事態看來將無法避免。

讀賣新聞報導，日本政府已在研擬延長實施緊急事態宣言，內部的方案包括9道都府縣延長到與沖繩縣同樣於6月20日結束，或是9道都府縣延長實施到6月13日。

(中央社)