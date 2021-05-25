國內新冠肺炎疫情仍在高峰，昨天新增334例本土確診，原訂5月28日到期的防疫三級警戒，幾已確定會延長，由於三級警戒規定外出強制全程戴口罩，否則罰錢，餐廳又不開放內用，讓在外工作的人吃飯成為難題，一名噴藥人員表示，自己吃飯要偷偷摸摸躲進巷子，每口飯都戴著口罩咬，就怕有人檢舉，自嘲是50幾年來人生最狼狽的時候。

一名網友在臉書「爆怨2公社」表示，他是一名事噴藥人員，負責去萬華熱點及確診者家噴藥，昨天(24日)中午休息時買了外帶甜不辣，因為沒地方可內用，也不敢在公園、路邊脫口罩吃，只好找個無人走動的巷子，坐在自己機車上吃甜不辣，但又怕被人檢舉，每吃一口就戴上口罩嚼，連醬汁也不敢沾，怕入口時弄髒口罩，「反正就是胡亂地把一餐吃完了」。

原PO坦言，當時真的一邊吃一邊覺得心酸，活了50幾年來，最狼狽的吃飯經驗，雖然有些不方便，但一想到那些染病或被隔離者所受到的限制，頓時覺得這種自我約束沒什麼，「防疫時期向户外工作者或不能在公司吃飯者致敬，辛苦了！」

文一PO出後，吸引了一萬名網友按讚，紛紛留言：「我是外勤人員，中午也是找不到地方可以吃東西」、「中午我也是吃兩支米血當午餐，只能躲在市場的角落吃，市場管理員飄過」、「感謝有你們，辛苦了」、「沒辦法，就是有些人看別人沒戴口罩就高潮」。

到底戶外工作者怎麼吃飯？指揮中心過去回應，舉例像是工地工人可以在戶外保持社交距離的地方吃飯、喝水，畢竟這是生活所需，但其餘時間都要戴上口罩。

(中時新聞網)