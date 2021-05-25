台新投信25日表示，受到本土疫情擴散衝擊，台股近期大幅修正，但就基本面分析，全球疫苗施打加快腳步，經濟成長動能增強，台灣電子業及出口業受惠程度大，Morgan Stanley預估2021年台股企業獲利可望大幅成長26％，加上台股現金殖利率水準優於全球，可望吸引買盤逢低承接。

另據統計，自1972年以來的48個年度，投資台股年度平均勝率逾7成，年度平均報酬率高達17.37％，預期台股中長多行情持續看好，近期大幅修正提供良好買點，其中，高股息基金擁三大利基，並具備除權息旺季拉抬行情，建議優先布局。

台新高股息平衡基金經理人劉宇衡表示，台灣賣得最好的基金就是配息基金，但隨利率走低，一些高配息的債券基金投資人面臨「愈投資本金愈少」以及「拿了配息，但淨值好像漲不上來」二大問題，恍然大悟原來高配息來自於本金。要找不會配發本金的基金，可先從台股高股息基金下手，因其具備三大利基：一、台股殖利率領先全球，且隨著企業獲利成長，配發現金股利的金額也有望同步增加；二、台股過往投資勝率高，有報酬才分紅，分配的是真正的收益；三、用台幣就可投資，不須考慮基金的計價幣別，也不須擔心匯損侵蝕獲利。

劉宇衡指出，截至4月底止，全球疫苗接種率已超過10％人口，已開發國家為主要施打地區，重災區英國超過50％，美國已拉升至42％，中國也達到17％，主要經濟體成長方向不變，加上資金行情持續熱絡，台股後市上攻行情仍可期待。台股今年來波段漲多，任何雜音將使震盪加大，高配息的產品可提供較佳的下檔防禦力，另一方面，低利化趨勢下，市場將持續追逐高息收產品，台股高股息基金是現階段最佳資產配置。

(工商 )