白俄羅斯當局強迫一架途經白俄的客機轉降首都明斯克，逮捕機上一名異議記者後，歐盟領導人今天同意切斷與白俄的空中聯繫。

白俄強人總統魯卡申柯（Aleksander Lukashenko）政府昨天派出戰鬥機，強迫瑞恩航空（Ryanair）一架原定從希臘雅典飛往立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）的客機降落明斯克（Minsk），以抓捕26歲的反對派記者普羅塔塞維奇（Roman Protasevich）和其女友薩佩加（Sofia Sapega），引發國際撻伐。

歐洲聯盟（EU）領袖在布魯塞爾召開會議，討論收緊對白俄的制裁，最終同意禁止白俄各航空公司的飛機進入歐盟空域，並敦促總部位在歐盟的各家航空公司避開白俄領空。

歐盟也表示要對白俄當局採取進一步「目標性經濟制裁」，將88名政權人士和7家企業增至主導鎮壓反對派行動的黑名單。

西方國家領袖指控白俄迫飛機轉降之舉形同劫持歐洲客機；明斯克當局則稱他們是在因應炸彈威脅，以確保飛行安全。

歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen ）說：「這是可恥的行為，魯卡申柯和他的政權必須了解這將帶來嚴重後果。」

在歐盟祭出上述制裁前，部分國家與航空公司已宣布切斷與白俄羅斯的空中聯繫。

倫敦當局說，已指示英國航班避免飛越白俄空域；烏克蘭宣布要中止兩國間的直飛航班，並避開白俄領空；而北歐航空（SAS）、德國漢莎航空（Lufthansa）和總部位於拉脫維亞的波羅的海航空（Air Baltic）也表示將避免進入白俄領空。

此外，柏林、倫敦和布魯塞爾已傳喚白俄大使，以升高對魯卡申柯施壓。

(中央社)