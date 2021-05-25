噴灑消毒藥品的工作人員自曝，怕被檢舉，午餐躲小巷「吃時開口罩嚼時戴口罩」超狼狽。（截自臉書社團《爆怨2公社》）

疫情嚴峻，各縣市紛紛宣布餐飲業禁止內用，雖是防疫措施，卻也讓不少戶外工作族群，例如工地工人相當苦惱，感嘆「吃個飯像過街老鼠」。一名曾去萬華、確診者家噴藥的工作人員也分享，午餐躲在無人走動小巷內仍怕被檢舉，「吃時開口罩、嚼時戴口罩」，讓他感嘆活到50幾歲，經歷人生最狼狽吃飯經驗。

一名噴藥人員在臉書社團《爆怨2公社》發文分享「活到50幾歲，自認最狼狽的吃飯經驗」，他表示中午買了外帶甜不辣，找個無人走動的巷子在自己機車上開吃，怕人檢舉，「吃時開口罩，嚼時戴口罩，連醬汁也不敢沾，怕入口瞄不準弄髒了口罩！」，如此胡亂地吃完。

不過他說：「心酸嗎~有！不便嗎？還好！比那些染病或隔離者的行動限制，這自我約束沒什麼！（哈哈~重點是我說曾去萬華熱點及到確診者家噴藥，沒人敢靠近吧！）」。更表示「防疫時期謹向户外工作者或不能在公司吃飯者致敬，我們都辛苦了！」。

不少網友看了紛紛回應：「我的工作是都在路邊的，吃飯也是都找地方躲起來，深怕白目舉報工地有人沒帶口罩，因為被居民投訴過所以也只能這樣」、「我也是外勤，吃飯問題很困擾，目前是出門後就沒吃了，躲廁所尿尿時順便喝口水，回家再吃」、「致 所有有關疫情的防疫人員，各位辛苦了，疫情來時絕對不只醫護人員忙碌，清潔人員也是小心翼翼的，深怕把感染源散播」、「辛苦您們了！疫情期間也請大家團結打倒病毒。我們的敵人是病毒而不是彼此。」。

也有不少人認為：「矯枉過正沒有配套的悲歌」、「希望CDC記者會能再說明清楚一點，建議如何在戶外進食，要注意事項，真的不想再看他們連吃飯都這麼辛苦，如果能把握注意事項，相信大家會更配合防疫。辛苦了～大家一起加油」。

(中時新聞網)