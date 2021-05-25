台中市環保局25日一早再度展開西屯泰安國小校園消毒，火速消毒抗疫。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

幼兒園廚工確診 中市府一早完成西屯泰安國小消毒

中央流行疫情指揮中心24日公布台中新增8例本土確診個案，其中案4735西屯區泰安國小附設幼兒園廚工，及案4736廚工的先生、案4737廚工的女兒確診，環保局從昨晚即展開校園消毒清潔，25日上午7時20分在前進指揮所開始作業前，再度進行泰安國小消毒作業，消毒抗疫保護民眾安全。

市長盧秀燕強調，市府第一時間掌握個案相關足跡及接觸史，加強清消，西屯區泰安國小附設幼兒園一名女性廚工24日公布確診新冠肺炎，由於已掌握她的先生、女兒及幼兒園一名老師相繼確診，為免疫情擴大，立即下令成立泰安國小附設幼兒園前進指揮所。

環保局也於24日晚上8時30分由副局長商文麟代隊，出動噴霧車及清潔隊員、志工消毒泰安安國小圍牆內外環境消毒。

25日上午前進指揮所開始作業前，環保局與志工再度在泰安國小舉行消毒作業，上午7時20分完成消毒中市防疫部隊晝夜消毒，保護民眾安全。

(中時 )