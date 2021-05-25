趙少康也在個人臉書力挺金門超前部署。（取自趙少康臉書）

針對中央撤銷金門機場「快篩令」一事，台灣金門同鄉會總會長楊維居、創會會長李台山暨全台28個金門同鄉會理事長發表共同聲明，請求衛生福利部長陳時中撤回對金門不公平的待遇，留給金門人一條生路。

楊維居和李台山等人在共同聲明中指出，「從去年初開始，新冠病毒肆虐全球，造成1億多人口確診，數百萬人喪命，而台灣能在這場浩劫中維持了1年多沒有大量感染的奇蹟，真是托天之幸。然而今年5月13日起，每天超過數百例的病毒確診，已使自滿的防疫中心亂了手腳慌了心、不知所措，地方政府紛紛展開自救，日益惡化的疫情眼看著就要覆蓋全國，只能呼救上蒼，何其悲哀！ 所幸離島的金門，由於鄉親潔身自律配合防疫規定，一直是化外淨土，這是在地鄉親父老的驕傲。身在異鄉的我們也為家鄉父老的健康安定感到慶幸。希望它是永遠的淨土，為了不傷害老家，在這段期間內我們即使於金門有要務在身，也儘量不返鄉，避免給家鄉帶來不可測的意外，這也是防堵病毒最好的方法。」

楊維居總會長等人並指出「楊縣長決定在機場實施入境旅客快篩，以阻隔帶原者在金門傳播，造成對金門的嚴重傷害，何況金門醫療資源不足，一旦大量民眾確診重症，何處求醫？請問陳部長可曾派多少醫護人員和器材到金門部署，你不准金門阻絕病毒入境，是何居心？我們知道你不會給答案。我們能做的就是在外不返鄉，不使病毒進入金門，也很明確表示，全力支持楊縣長正確的入境快篩政策、支持陳玉珍立委強力要求陳時中部長，撤回對金門不公平的待遇，留給金門鄉親父老一條生路。」

連銜發布「給陳部長的一封信」者有台灣金門同鄉會總會總會長楊維居、創會會長李台山暨全台28個金門同鄉會理事長，他們在共同聲明中傳達旅台鄉親關懷金門故鄉，也盼望台灣遠離疫情的心聲。

(中時 )