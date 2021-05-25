日本新冠肺炎疫情嚴峻，美國24日調升日本的旅遊警示為最高風險第4級別的「不要前往」。

日本新冠肺炎疫情嚴峻，美國昨（24）日正式調升日本的旅遊警示為最高風險第4級別的「不要前往」，美國CDC對日本新冠疫情的預警也上升至「非常高」。距離東京奧運登場僅剩2個月，美國奧委會宣布，仍會讓選手參與本屆奧運。

綜合路透社、日本共同社報導，美國國務院昨日正式調升對日本的旅遊警示，從原本的第3級「三思而後行」調升至最高級別第4級的「不要前往」（Do Not Travel）級別。

國務院官網指出，由於新冠疫情，美國疾病管制暨預防中心（CDC）對日本發布的健康預警（Travel Health Notice）已經上升至第4級「非常高」（Very High），代表當地有非常高的新冠肺炎疫情。

另根據CDC官網，美國CDC呼籲民眾避免前往日本旅遊，指出依據日本現況，就算是完整接種新冠疫苗的旅客也有可能感染或進一步散播變種新冠病毒，如果民眾真的必須前往日本，出發前一定要完整接種疫苗。

距離東京奧運登場剩下2個月，針對美國此時調升赴日旅遊警示，美國奧林匹克暨帕拉林匹克委員會（United States Olympic and Paralympic Committee，USOPC）表示不會影響美國選手參與本屆奧運，「我們對目前美國奧委會及東奧組委會對選手進行的措施有信心，再加上出發前、抵達日本後、以及比賽進行期間進行病毒檢測，都會讓美國代表隊選手安全地參賽。」

日本目前面臨相當嚴峻的第4波疫情，全國每日新增數千例病例，至今已有逾72萬人確診、超過1.2萬人病歿，疫情特別嚴重的大阪醫療體系吃緊，已經呼吸困難的患者甚至還得等上6小時、找到病床後才能送醫治療。

共同社引述消息人士指出，日本政府考慮繼續延長於31日到期的大阪、東京等10個都道府縣的緊急事態宣言。

東京奧運即將於7月23日至8月8日登場，儘管疫情嚴峻，日本政府仍堅稱東奧能夠安全舉辦，國際奧委會副主席柯茲（John Coates）21日甚至指出，就算東京屆時仍處在緊急事態，東奧仍將如期舉行，目前日本已經宣布不開放外國觀光客進場觀看賽事。

目前全球約有150國被美國列入「不要前往」級別，美國務院指出會定期檢視、更新各國旅遊警示，主要考量依據包含CDC的健康預警警示、往來民航班機、及對美國公民的旅行限制等。

當新冠發生率超過100時，美國CDC就會上調一地的新冠風險至第4級「非常高」。新冠發生率（incidence rate）為過去28天每10萬人的累計新增病例。美官員透露，日本在21日達到第4級標準，目前新冠發生率為每10萬人有120人確診。

(中時新聞網)