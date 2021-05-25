大陸國防大學戰略研究所前所長、解放軍海軍少將楊毅25日在《環球時報》 撰文指出，近期，美國在中國周邊的軍事挑釁動作並未減弱，其艦艇屢屢穿航台灣海峽或闖入南海島礁12海里範圍，製造危險的對抗氣氛。此外，美方還通過製造輿論的方式將「拒絕軍事溝通」的責任推到中國身上。美方這些舉動讓中方不由得為因「意外事故」而引發中美戰略危機感到擔心。

楊毅表示，最近美國對華政策一系列的舉動，尤其是針對中國的軍事行動令人失望。一是美軍魏柏號飛彈驅逐艦5月18日穿航台灣海峽，兩天後又非法闖入中國西沙領海。中國國防部定性為「嚴重的挑釁行動，性質十分惡劣」。二是透過「美國國防部匿名官員」之口在英美媒體渲染拜登政府上任以來，「美國防部長奧斯丁三次提出與中國軍方對話，都被中國拒絕互動」。

楊毅稱，拜登上台後，總體而言，中美關係互動中的不可預測性下降，美國對華政策中的極端性、無底線性、突然襲擊式的衝撞風險下降。但中方也要清醒地認識到，美國對華戰略的基本軌道不會發生根本變化，不可低估川普對華政策的政治遺產的影響，拜登政府唯一改變，就是不像川普時期單打獨鬥，而是糾集夥伴盟友，企圖「群毆」中國。

美國國會此前批准了軍方提出《太平洋威懾倡議》計畫，大幅度地增加圍繞中國周邊的軍事部署力度，美國海、陸、空和海軍陸戰隊等各個軍兵種的備戰建設規畫明顯地突出了劍指中國軍事力量的跡象。

楊毅說，如果美國認為他們能憑藉自己強大的壓倒性軍事優勢對中國施壓，妄圖迫使中國屈服讓步，純粹是癡心妄想。如果認為動用軍事力量試探，甚至踩踏中國的國家核心利益「紅線」，而中國只能忍氣吞聲，那更是21世紀最大的戰略誤判，是非常危險、魯莽的愚蠢行為。

楊毅強調，中美關係的結構性矛盾短時間內難以通過技術性手段加以解決或緩解。當前能做到的就是爭取先穩定、後改善，要注意避免產生新的衝突點，特別是防範由於「戰略意外」而導致硬碰撞式軍事衝突。

中美都是大國，都非常看重自己的民族尊嚴，一旦「戰略意外」發生，雙方都不願意放棄尊嚴，就難以達成「體面的妥協」，反而有惡性循環螺旋式軍事衝突升級的危險。

楊毅認為，拜登政府公開聲稱要與中國進行激烈的戰略競爭。中國不怕競爭，但是要平等地、理性地競爭，而不是通過霸凌行為壓倒對方來競爭。美國對中國施壓，特別是動用軍事力量對中國進行脅迫，不但達不到自己的目的，反而會搬起石頭砸自己的腳。

(中時 )