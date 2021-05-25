復興區5月進入水蜜桃、綠竹筍產季，去年至今因為少雨，果實受到缺水影響長不大影響賣相，加上疫情衝擊各地取消展售會，遊客也少了大半，農民只能靠宅配苦撐。復興區農會指出，現在的水蜜桃運銷只能靠宅配訂單，一天出貨4、500盒靠老客戶採購，綠竹筍剛進入產季數量並不多，價格看俏。

復興區農會代理總幹事王壽志強指出，因為缺水關係，像是水蜜桃粒頭比較小，以往受消費者歡迎都是6粒或8粒大顆包裝禮盒，今年都沒得賣只能改為10粒或是12粒小顆裝，受到疫情影響各地展售會取消，山上也沒有遊客，許多農民都是靠農會宅配訂單，像是這幾天平均都是4、500盒在出貨，但只靠宅配很有限，還是得想辦法幫果農找銷售管道。

另外復興區綠竹筍約在5月底進入產期，但目前市面上已有少量在銷售，王壽志強說，有一句話叫「雨後春筍」，但是今年沒下雨，筍農都反應筍子冒不出來，預估今年市場產量一定會變少。

筍農王姿怡表示，復興綠竹筍約在6月初進入盛產，今年缺水在生長過程中就要找水源灌溉，採收的竹筍看起來有比往年小支，因為市集都取消，現在都是走團購或是宅配管道，因為疫情在家煮三餐的家庭變多了，主力都是靠小量的宅配出貨，熟客都是在4月就開始排單。她也說，受到疫情衝擊讓客群分布與重組，一般筍農往年都是靠運銷讓農作物進入市場銷售，如今少了這一管道，要自己想辦法開展宅配通路會辛苦很多。

(中時 )