新加坡貿工部周二表示，受惠於製造業表現比預期強勁，新加坡經濟第一季國內生產毛額（GDP）年增1.3％。

這是該國自2019年第四季以來最大成長幅度，也遠優於官方初估的0.2%與路透社對分析師訪調預測的0.9％增幅。若與前一季相比，第一季GDP則成長3.1％，也高於政府初估的2％。

不過新加坡政府也警告，由於疫情迄今依然反覆不一，導致不確定性依舊居高不下，因此它仍維持2021年GDP成長估值為4％到6％不變。

(工商 )