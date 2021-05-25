新加坡首季GDP年增1.3％ 創逾一年最大增幅 09:402021/05/25 工商 蕭麗君 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新加坡貿工部周二表示，受惠於製造業表現比預期強勁，新加坡經濟第一季國內生產毛額（GDP）年增1.3％。 這是該國自2019年第四季以來最大成長幅度，也遠優於官方初估的0.2%與路透社對分析師訪調預測的0.9％增幅。若與前一季相比，第一季GDP則成長3.1％，也高於政府初估的2％。 不過新加坡政府也警告，由於疫情迄今依然反覆不一，導致不確定性依舊居高不下，因此它仍維持2021年GDP成長估值為4％到6％不變。 上市櫃Q1獲利 激增1.8倍 《國際經濟》日本GDP慘摔 Q1負5.1％、前財年負4.6％ (工商 ) #GDP #初估 #第一季 #新加坡 #創逾 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《金融股》美中貿易戰加惠 一銀胡志明市分行放款4年增逾6成 11:262021/05/18 財經 美企現金部位高 美股大利多 04:102021/05/18 全球財經 穩中有降 大陸Q2經濟成長預估8％ 04:102021/05/18 焦點新聞 專家：陸Q2經濟增幅估降至8％ 04:102021/05/18 全球財經 《類股》今年獲利看增 裕隆三車廠爬升 12:002021/05/18 財經 《台北股市》盤中焦點股：中鋼、台積電、長榮、群創、萬海、國泰金 10:182021/05/18 財經 《科技》iCHEF：雙北餐飲業上周末業績衰退逾6成 11:262021/05/18 財經 抗疫典範破功 台星越確診創高 04:102021/05/18 國際大事 自行車雙雄大漲逾5％ 11:512021/05/18 財經 國泰金：股票便宜 將進場 04:102021/05/18 財經要聞 《港股》科技、黃金股領軍 恆指開高走高 10:522021/05/18 財經 財經熱門新聞 台電再出包 中火9號機還沒修好 救援的6號機又故障 - 財經 本土確診人數連日破百… 機車買氣崩 大廠停工一周 - 財經要聞 - 工商時報 陸封殺令 3大礦商喊停挖礦 - 全球財經 - 工商時報 利多上身 紡織股滿堂彩 - 財經要聞 - 工商時報 萬海獲利方程式...老船成聚寶盆 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。