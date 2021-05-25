防疫升級，為鼓勵消費者選擇外賣或外送餐點，並減少接觸，台北神旺大飯店啟動點餐快取模式，於飯店一樓開設「速速購」街邊店，提供消費者事先預訂再行取貨的安心購物服務，每日現場亦會陳列多款餐盒，開放每次一位民眾進場選購。

神旺飯店「速速購」街邊店可供預訂取餐的品項包含150元的個人餐盒﹑1188元起的雙人至六人潮州美食組合餐﹑120元起的冷凍調理包，以及人氣名店潮品集的經典潮州菜。須於取餐前一日預訂，並於指定取餐日上午11點半至晚間7點間取貨。

台北神旺鴻飯店有多元口味餐盒，每款價格皆為180元，包含「紅燒咖哩牛腩便當」、「潮式椒麻雞腿便當」、「黑蒜強身豬腳便當」、「糖醋溜魚便當」、「南乳芋頭扣肉便當」、「XO醬鳳爪排骨便當」、「梅菜炆腩肉便當」。每款皆搭配鍋煮白飯、主廚烹調特色配菜、潮式精緻小菜，以及招牌港點。每份150元的選項則有「廣式干炒豬肉河粉」、「星洲炒米粉」、「豉油皇炒麵」、「魚香茄子炆伊麵」、「青椒牛肉炒飯」、「廣式叉燒蛋炒飯」，選擇多元，消費者可以天天變換口味。

神旺飯店館內潮粵餐廳「潮品集」推出適合家庭分享的外帶組合，讓食客在疫情期間也能窩在家，呷好料。「２人外帶組合餐」特價1188元(原價1388元)，共５款佳餚。菜色包含潮州滷水鵝、鵝翅、牛肚、牛腱、五花肉，任選一款；薑蔥牛肉煲、潮州燴小炒、椒鹽軟殼蟹、冬菜蒸午仔魚，任選兩款；潮州炒飯、鮑汁伊麵，任選一款；蒜蓉西蘭花、上湯莧菜煲，任選一款。「４人外帶組合餐」特價2288元(原價2788元)，共6款佳餚。菜色包含潮州滷水鵝、鵝翅、牛肚、牛腱、五花肉，任選一款；薑蔥牛肉煲、潮州燴小炒、椒鹽軟殼蟹、XO醬炒螺片、冬菜蒸午仔魚，任選兩款；培根高麗菜、脆肉炒芥藍，任選一款；潮州炒飯、鮑汁伊麵，任選一款；海鮮瓜粒湯、西湖牛肉羹，任選一款。

「6人外帶組合餐」特價3288元(原價3988元)，共7款佳餚。菜色包含潮州滷水鵝、鵝翅、牛肚、牛腱、五花肉，任選一款；京都焗肉排、薑蔥牛肉煲、潮州燴小炒、椒鹽軟殼蟹、XO醬炒螺片、冬菜蒸午仔魚、豉汁蒸雪花魚，任選三款；培根高麗菜、脆肉炒芥藍、麻婆辣豆腐、蒜蓉西蘭花，任選一款；潮州炒飯、潮州炒米粉、鮑汁伊麵，任選一款；海鮮瓜粒湯、西湖牛肉羹，任選一款。

好覆熱、方便儲存的冷凍食品，是居家上班的最佳補給品。神旺飯店養身湯品有「金銀蒜燉小土雞」、「黃耆黨蔘燉烏骨雞」、「沙蔘玉竹猴頭菇燉子排」。經典道地的風味菜則有「梅菜炆扣肉」、「無錫排骨」、「黑蒜紅燒豬腳靈芝菇」、「蔥燒海參」、「中式咖哩牛腩」等選擇，每款售價120元起，讓食客不必費心張羅食材，也能在家天天品嚐星級料理。

(工商 )