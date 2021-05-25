美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）今天表示，美國政府提議斥資520億美元資助半導體生產與研發，可望催生7至10座新廠房。

雷蒙多在美光科技（Micron Technology Inc.）一座廠房外的活動上表示，她預期政府這筆資金將促成晶片生產研發出現規模「1500億美元以上」的投資，包括來自州與聯邦政府及民間企業的資金。

「我們只是需要這筆聯邦資金…來解鎖私人資本」，「屆時，在美國可能會有7家，可能8家，可能9家，可能10家新廠房」。

她預期各州都會積極爭取聯邦資金興建晶片設施，商務部將會有發放資金獎勵的透明程序。

疫情期間，電子設備需求增加等因素導致全球晶片荒，衝擊汽車業與其他產業，包括通用（General Motors Co）、豐田（Toyota Motor Corp）等車商今年都因晶片短缺而減產。

民主黨籍聯邦參議員華納（Mark Warner）在今天的活動上表示，他認為這筆資金可能催生「7到10座」新晶圓廠，「這不會在一夕之間達成，商務部要花好幾年進行這些投資」。

聯邦參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）上週公布修正後的跨黨派法案，研擬斥資520億美元作為未來5年美國半導體晶片生產與研發之用。

(中央社)