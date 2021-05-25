美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）周一表示，美國政府擬撥款520億美元強化半導體生產和研發的計畫，可能讓美國建造7到10座新工廠。

雷蒙多在美光晶片廠外的活動上表示，她預期這筆政府資金將為晶片生產和研發帶來「超過1500億美元」的投資，包括州和聯邦政府，以及民營企業的出資。

雷蒙多表示：「我們需要透過聯邦資金來拋磚引玉，當我們完成計畫時，美國可能會有7座、可能是8座、9座，或可能是10座的新工廠」。

她表示各州料將競相爭取打造晶片設施的聯邦資金，並強調商務部將提出透明的撥款程序。

在疫情期間，電子設備需求暴增等因素導致全球半導體晶片大缺貨，包括汽車製造業在內，幾乎各行各業都受到衝擊。受晶片短缺影響，通用、福特和豐田等汽車製造商今年都不得不減產因應。

上個月福特汽車提出警告，晶片短缺問題可能導致福特第二季產量腰斬，今年造成的損失恐將達到25億美元，全年產量恐將減少約110萬輛。

美國參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）上周公布修改後的兩黨提案，預計在5年內投入520億美元用於強化美國半導體晶片的生產和研發。

這項提案包括提供390億美元用於半導體晶片生產和研發的獎勵措施，以及105億美元用於設立國家半導體技術中心，以及支持國家先進封裝製造計畫和其他研發項目。

這項投資計畫的支持者表示，1990年美國在全球半導體和微電子產品的生產占比為37%，如今僅有12%的半導體是在美國生產。

德州共和黨參議員John Cornyn表示他已經提出一項修正案，從該法案中刪除現行的工資條款，因為該薪資問題將危及共和黨的支持。他表示：「我不希望此事讓我們無法達成目標，讓這個《晶片美國製造法》（CHIPS for America Act）通過是至關重要的事。中國已經讓美國別無選擇，只能進行這樣的投資，這是我們必須解決的弱點。

(時報資訊)