本土新冠肺炎疫情持續延燒，富邦媒(8454)、遠百(2903)及三商家購(2945)也因應疫情調整業務服務，其中富邦媒暫停「萬華全區」、「板橋及中和部分區域」需要到府安裝大家電配送安裝服務，遠百則衝刺外送及線上業務，三商家購的美廉社也提升櫃檯防疫規格，並縮短營業時間。

新冠肺炎疫情大爆發，電商及百貨業者亦因應疫情調整各項業務，富邦媒24日於網站上公告物流配送調整，暫停「萬華全區」、「板橋及中和部分區域」配送安裝服務，並於電聯時約定延後配送時間。

富邦媒表示，為配合宅配業者要求，包括雙北醫院一律僅配送至收發室，大家電需要到府安裝商品暫停「萬華全區」、「板橋及中和部分區域」配送安裝服務，並於電聯時約定延後配送時間。

全台疫情第三級警戒，全台遠百11店及遠企購物中心所在縣市政府也全數宣布百貨餐飲禁止內用，遠百110年5月20日即恢復一樓戶外「速利便」，無論是外帶、外送餐點和購物都相當便捷安心；遠百表示，5月24日餐飲外帶明顯增加，外送與線上購物業績明顯成長。

美廉社除配合政府防疫政策，為保護客人及第一線門市員工，美廉社自訂防疫規範，主動強化門市防疫措施，建置透明塑膠布高度約100公分，離購物籃留20公分間距，依門市櫃台寬度不同有所調整，增加防疫阻隔，讓消費者與門市人員在購物過程中，有效防止飛沫傳播風險；此外，全台門市人員配置護目鏡，讓員工於上班時配戴，降低補貨或清消時所造成的染疫風險。

美廉社全台門市即日起至五月底前提早2小時打烊，調整營業時間為早上7點到晚上22點，並呼籲民眾不出遠門，若要添購民生用品，巷口美廉社隨時備有充沛物資，不囤貨、不群聚、減少深夜外出頻率。

(時報資訊)