利多消息提振，周一美國原油期貨漲近4%；據了解，由於伊朗尚未表明遵守限制其核計劃的意願，因此美伊之核協議談判恐產生變數，暫緩投資人對伊重返市場造成原油供應增加的疑慮；然而與國際原子能機構簽署的三個月監察協議已到期，伊朗也將把該監督協議延長一個月，以利談判得以持續進行。

此外，美國5月Markit製造業PMI初值升至61.5，優於4月終值60.5，而其中新訂單分項指數，初值升至65.3為連續七個月遞增，並創歷史新高，激勵油價上漲；其中美國原油漲幅3.9%，倫敦原油漲幅3%。

美國NYMEX-7月輕質原油期貨上漲 2.47美元，報每桶66.05美元；6月熱燃油漲0.05美元，報每加侖2.04美元；6月RBOB汽油漲2.12美元，報每加侖2.12美元；倫敦ICE-7月布蘭特原油期貨上漲2.02美元，報每桶68.46美元。(商品行情網)

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