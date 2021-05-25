全台肺炎三級疫情警戒中，高雄市長陳其邁每天不斷重申「戴口罩」的必要性，但鳳山分局員警24日遭民眾直擊，當班執行防疫勤務時，在戶外脫下口罩抽菸。鳳山分局聲明，該員警已違反《傳染病防治法》規定開罰，同時也會依《警察人員獎懲標準》予以行政懲處。

24日上午9時許，鳳山區一家飯店外，有民眾目擊2名警員與飯店員工在大門停車場旁聊天抽菸，指證當時一名警員直接未戴口罩抽菸，另一名警員則把口罩戴在下巴抽菸。

鳳山分局表示，兩名員警當時正在國泰路一段某防疫旅館外處理相關勤務，結束時與飯店人員相約到室外停車場旁的花圃抽菸，遭民眾目擊。

面對員警「知法犯法」，鳳山分局查證後表示，當時陳姓警員確實卸下口罩在飯店外左側樹蔭下抽煙，但另一名郭姓警員則查無未戴妥口罩或著制服抽菸情事。陳男在室外空間脫口罩抽菸行為屬實，已違反《傳染病防治法》第37條第1項第6款規定，依同法第70條第1項告發，並依《警察人員獎懲標準》予以行政懲處。分局已再次要求同仁遵守相關防疫規定及執勤紀律，以維護專業形象。

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(中時 )