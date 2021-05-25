台北市議員王欣儀接受獲陳情，柯文哲引以為傲的「自主封城」，假日的馬路街頭、信義區、西門町一片空盪盪，不見遊客，形成台北鬧區的無人奇景，但位於文山區的木新市場外卻並非如此，每一天都是人潮聚集！

王欣儀說，攤販並非全是販售必要的民生物資，或許老人家不看新聞，沒有警戒心，依然出外逛街、群聚聊天，甚至還出現攤商和民眾不戴口罩等問題，恐形成防疫破口。

王欣儀表示，柯文哲昨日在防疫應變會議上指出，28日若要解封第三級警戒「有困難」，因為照目前的疫情數據看來，會出現第3個高峰，學生停課應該會延長，而文山區至今仍是確診數第2名的重災區，在疫情尚未獲控制前，市府應研議再進一步加強管制措施。

王欣儀接獲文山區樟文里長林淑珠陳情，自疫情爆發，北市升至第三級警戒以來，木新市場「外攤」天天都是人潮聚集，她不斷接到民眾反映檢舉，有攤商會把口罩拿下來，或是有老太太不配合戴口罩等情形不勝枚舉。

林淑珠里長無奈表示，無論警察、里長如何宣導，群聚狀況仍然未解，有警察勸導時狀況可能會好一些，警察一離開往前走，後頭民眾又開始聚集，協助勸導一周下來，情況持續，她已頭痛欲裂、情緒快要崩潰。

王欣儀強調，為防堵這些非列管的攤販市集成為防疫破口，不能單靠里長、警察宣導手段，且事實證明僅靠里長、警察的力量根本有限，無法有效管制。

王欣儀認為，若要維持必要民生所需，應保留室內市場實名制、量體溫運作，以供應民眾買菜需求就好。

其他非列管的臨時市集攤商，因容易群聚又無法有效管控的地方，市府應要考量升高防疫作為，宣布暫停。

(中時 )