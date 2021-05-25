民進黨近日一再指控大陸對台灣發動認知作戰，但被PTT網友抓包，其實是民進黨媒體社群中心副主任楊敏的丈夫林瑋豐在「自導自演」；而林昨日（24）晚間也在臉書自稱是在「反串留言」並道歉。對此，中廣董事長趙少康今日痛批，林瑋豐事件是「赤裸裸的網軍操作一條龍被戳破」，更狠酸民進黨是「夜路走多了遇到鬼」。

中廣董事長趙少康。（圖／本報資料照）

趙少康今日在臉書發文表示，民進黨「一條龍」式的網軍操作赤裸裸呈現在民眾眼前，自己杜撰假消息、自己回頭罵給大家看，最後結論「一切都是阿共的陰謀」。趙痛批民進黨，手法之骯髒、用心之惡毒令人氣憤；然而「夜路走多了遇到鬼」，除了昨天這齣自導自演的大戲被戳破，還有多少忠良之士、非民進黨族類被相同手法誣陷、抹黑、抹紅？

趙少康指出，民進黨身為執政黨，還在玩這種卑鄙無恥的手法，被抓到了就趕快切割，跟風暴中心劃清界線，未來發展已經可以預見。可憐台灣社會被民進黨長期汙染，不知道還有多少「林瑋豐們」，更養了大批1450供自己帶風向、劈殺所有非同路人，邪氣蔓延，為了自己的政治利益，棄公理正義、良心是非於不顧，這就是我們的執政黨。

不僅如此，趙少康更強調：「隨著越來越多鄉民呼喚「瑋豐，出來打球」，提醒大家，疫情期間戶外打球群聚將增加染疫風險，如果在高雄打球，籃框被封了，桃園則是根本連籃框都被拆了。避免戶外群聚，大家只要在網路多多轉貼，讓更多人知道『正在進行認知作戰的，正是綠營！』就好啦！」

(中時新聞網)