配合政疫升級，樂多多集團（原肉多多集團）旗下品牌暫停內用，旗下以「和牛火鍋吃到飽」在北中南打響名號的品牌「饌和牛」，針對疫情期間的消費屬性和需求，設計推出150元的外帶個人即食鍋物「饌一小鍋」 ，除迎合市場的需求，也替集團接下來的個人和風鍋物品牌試水溫。

「饌一小鍋」的即食鍋物套餐內容，包括梅花豬肉、香料雞腿肉、鮮蝦、蛤蜊、季節時蔬、火鍋丸餃組合，搭配任選辣或不辣的湯底，以及「饌和牛」的招牌明星商品「黑金和牛肉燥飯」。同樣為了掛念與回味店內大嗑好肉和好湯的顧客，「饌和牛」也推出從國產豬 (400元)到日本A5黑毛和牛 (999元) ，共計9款的「和牛To Go」套餐【買一送一】的超值組合，即日起直到恢復前，消費者只要手機下載「樂多多APP」，成為樂多多集團的會員，同品項第二套由「饌和牛」免費招待，宅在家期間，還是可以享受和店內用餐一樣的爆食快感。

全台進入防疫三級警戒，不過深感照顧同仁的創業初衷，企業自然是責無旁貸，樂多多集團董事長林少鈞因此宣佈，倘若集團的同仁在工作場合中染疫，暫時無法工作，集團將全力協助，每個月提供三萬元薪資，一直到身體康復，可以重返工作崗位；如果病情嚴重到影響生計，同樣是每個月給薪三萬元，將動用自己長期每年捐出來的董事長年薪，來照顧因病無法工作的同仁一輩子。

(工商 )