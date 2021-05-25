近日本土疫情連環爆，全台都進入第三級防疫警戒，民眾都減少不必要外出，齊心抗疫，女星方文琳也不吝嗇分享宅在家日常，她昨（24日）就曬出居家日常，只見方文琳辣穿綁帶小背心，轉身沒布，美背全都露。

疫情至今仍燒不停，少外出、戴口罩、勤洗手已成全民日常，方文琳昨在臉書感性發文：「每天看著降不下來的數字...如果我們想得到真正的自由、想要自由的呼吸新鮮空氣...一起同心努力好嗎？」方文琳在文末也寫下：「對了，熱就穿清涼一點，不要怕流汗，我只在晚上睡覺開冷氣」。

方文琳辣穿綁帶小背心，轉身沒布，美背全都露。（圖／取材自方文琳臉書）

照片中，55歲方文琳戴著眼鏡，隨興地把長髮綁成辮子，最吸睛的，莫過於方文琳身穿辣穿綁帶小背心，雖然是黑白照片，但方文琳轉身沒布，美背全都露，同時，方文琳的細手和美腿也全入鏡，不科學身材釣出「最美歐巴桑」陳美鳳讚：「這一張好有Fu～美」，方文琳也透露她的防疫日常：「謝謝阿姐，現在只能一直坐在窗邊追劇或者發呆」。

方文琳宅在家的同時，她也向自己喊話不能懶散「#線上有氧跳起來 #核心深蹲」，愛運動的她，日前就透露：「目前連戶外跑步都先不出去了」，方文琳也曬出在家運動照，她彎腰、抬腿，大秀軟Q好身手，方文琳的細手、蠻腰全都露，而她一個彎腰就讓美胸呼之欲出，55歲的不科學身材完勝少女。

★中時新聞網提醒您：

防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)