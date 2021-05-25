桃園某公所主管傳快篩陽性 鄭文燦：下午說明 公所先停止洽公 09:532021/05/25 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園市長鄭文燦表示，相關疫情、疫調將在中央公布後，市府說明。（摘自臉書） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 外傳桃園某公所有主管快篩陽性，桃園市長鄭文燦主持防疫會議，接受媒體提問，他說，相關疫情跟疫調，將在下午中央流行疫情指揮中心2時公布後，市府3點說明。但為預防起見，該公所2建築物昨天跟今天已經消毒，今天停止洽公，人員一律送採檢，並居家辦公3天。 鄭文燦表示，因該公所停止洽公，而目前各區公所採取跨區服務，請民政局宣導，民眾到其他公所業務洽辦。 (中時 ) #新冠肺炎 #台灣 #公所 #洽公 #桃園 也許您會感興趣 其他人正在看 生活熱門新聞 暴雨狂炸！全台降雨量第1地區曝光 網驚：嚇死人了 - 生活 桃園增25例確診足跡曝光 全聯5店再上榜 - 生活 及時雨！翡翠、石門水庫雙進補 網狂謝老天爺 - 生活 冷暖空氣交戰 午後暴雨狂炸 翡翠水庫水位上升了 - 生活 員林養生館6女確診群聚 又是人跟人的連結？急追40男客 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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