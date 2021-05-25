外傳桃園某公所有主管快篩陽性，桃園市長鄭文燦主持防疫會議，接受媒體提問，他說，相關疫情跟疫調，將在下午中央流行疫情指揮中心2時公布後，市府3點說明。但為預防起見，該公所2建築物昨天跟今天已經消毒，今天停止洽公，人員一律送採檢，並居家辦公3天。

鄭文燦表示，因該公所停止洽公，而目前各區公所採取跨區服務，請民政局宣導，民眾到其他公所業務洽辦。

(中時 )