全台旱災導致各地水庫缺水，北部地區24日下午起下起大雨，民眾紛紛關心雨勢是否為水庫帶進水量，北區水資源局副局長郭耀程表示，24日降雨除原本水情比較好的翡翠與新山水庫外，桃園市跟新竹水庫都有明顯入流，石門水庫集水區降雨量達到22毫米，入流量預估有420萬噸，新竹地區寶山、保二系統水庫部分，降下5.7毫米雨量，預估可增加37萬噸入流量，對於桃園與新竹地區水情都有正面幫助，呼籲民眾仍需要節約用水，水庫管理單位也會讓水庫水量逐步做改善，讓民眾用水能更方便與更穩定。
(中時 )
全台旱災導致各地水庫缺水，北部地區24日下午起下起大雨，民眾紛紛關心雨勢是否為水庫帶進水量，北區水資源局副局長郭耀程表示，24日降雨除原本水情比較好的翡翠與新山水庫外，桃園市跟新竹水庫都有明顯入流，石門水庫集水區降雨量達到22毫米，入流量預估有420萬噸，新竹地區寶山、保二系統水庫部分，降下5.7毫米雨量，預估可增加37萬噸入流量，對於桃園與新竹地區水情都有正面幫助，呼籲民眾仍需要節約用水，水庫管理單位也會讓水庫水量逐步做改善，讓民眾用水能更方便與更穩定。
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