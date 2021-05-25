藝人大牙（周宜霈）在去年5月份和羽球教練阿廖師結婚，兩人交往期間，經常與圈內藝人朋友的一起組隊打羽球運動，大牙曾向外界透露自己是不婚主義者，如今卻擁有了老公在身邊共度人生的後半場。昨24日大牙在個人Instagram上曬出一張肚皮的照片，另許多喜愛她的粉絲們直呼:「有喜了嗎?」

大牙（周宜霈）昨日在個人IG分享一張肚皮的照片，她表示:「吃飽後發現⋯我肚子疫情也是蠻嚴重的，這還只是躺著拍，歐買尬!」，並幽默表示，因為居家防疫期間這段，肚子也跟著增大不少，並在下方留言回覆粉絲表示，自己目前並沒有懷孕的跡象。

在防疫期間大牙的老公會經常下廚煮會煮防疫晚餐，PO文貼出老公的一桌豐盛晚餐有控肉乾拌麵、竹筍湯、燙青菜，另不少粉絲羨慕表示「:這個老公太好哦，他好會煮」。520是結婚的一周年，她坦言:「但因為疫情嚴重哪都去不了，沒關係!我們在家慶祝，謝謝MURA老闆娘送的清酒。」也呼籲大家，防疫期間要保持安全的社交距離。

許多網友在下方留言回應: 「懷上了嗎」、「沒看字我以為公布喜訊了」、「也懷孕了嗎」、「我以為你有了」、「看到肚子以為要說恭喜了⋯」、「還是瘦啊、「不用擔心啦，香港疫情比妳們還長很多」、「酵素可以消吧」、你還好嗎」、「大牙還好嗎？」、「輸我很多耶、動一動就消了」、「我很久沒有聽聽她的聲音了」。

(中時新聞網)