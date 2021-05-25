台灣本土疫情擴大後，新北市、台北市確診數雙雙破千，中央、地方權責不清，防疫一團亂。台大工務室日前爆發10員工感染，今有家屬爆料，指與確診者同住的家人，事情發生後「完全無人聞問」，連隔離通知都沒有。自己打電話問1922或衛生單位，結果一問三不知，氣得怒罵「政府是要放我們等死嗎？」

台大工務室集體染疫後，院方緊急針對全院近萬人篩檢，安全過關。有家屬向《中時新聞網》表示，因家裡有長輩、外勞與確診者同住，照規定應匡列並隔離，「但沒有人告訴我們該怎麼做，打電話去問也互踢皮球」，家屬不滿地說，難道要靠匡列者自律嗎？萬一跑出去趴趴走怎麼辦？

家屬強調，她向確診者詢問，發現工務室這批確診者的同住家人，都沒收到衛生單位指引，甚至有單位回覆「若自覺不適，可自行前往篩檢」，但應該要隔離的人要怎麼去做快篩。她強烈懷疑已非個案，「10個家庭都沒收到欸！這不是輕症在家就好，政府根本沒有一套SOP。」

也有一對家住板橋的姊妹透露，媽媽16日採檢、20日通知確診，結果媽媽在家裡住到23日才送到大老遠的嘉義，新北市的人還來問確診者被送去哪一個檢疫中心，「超屌的！中央把人送走都沒告訴地方政府，還要來問家屬。」

妹妹表示，姊姊有發燒症狀，一度靠吃藥退燒，但後來又燒了，「我們是密切接觸者，現在有症狀卻不能採檢，打1922就是叫我們自己用藥。」她理解現在輕症或無症狀者要待在家裡，避免醫療系統負荷過重，但獨居的人怎麼辦？政府有建立制度嗎？還是放他們自生自滅？

(中時新聞網)