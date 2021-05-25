台股投資人短線進出頻繁，當沖交易盛行，5月以來只有兩個交易日當沖比低於4成，當沖比屢創歷史新高，更在5月20日一舉越過5成，成交金額有一半以上是當沖貢獻。新世代金融基金會董事長陳(沖)再發表專文指出，股市參與者，有長期持有者，有短中期待沽者，也有極短線進出者，對股市動能及穩定都有貢獻，只對當沖的證券交易稅減半，不就是鼓勵當沖多於鼓勵短中長期持有？常將租稅中立掛在口頭的政府官員，要如何對其他提供穩定力量的投資人自圓其說？要消除此種帶有差別性、歧視性的證交稅，在政府財政預算目標早已不是問題的情況下，何不索性全面降低證交稅，以兼顧減輕交易成本、鼓勵交易的理論？

陳(沖)強調，市場動能本就來自各方對前景有不同的看法，市場宜尊重不同意見，對投資與投機自然也不必有差別的待遇。2018年延長當沖降稅，是針對價量不振的權宜措施，就如同在ICU加護病房的急救，在病情改善後即可出院或轉入普通病房。

陳(沖)指出，個人在5月3日以「每天打強心針的股市」乙文，發表對當沖降稅是否延長的看法。經媒體報導後，意外引起不少討論，各抒己見，原本是件美事，不過部分評論誤解該文的重點，以致討論可能失焦。在文章中陳董事長已表明Day trade(當沖)及Speculation(投機)，都是資本市場的常態與必要元素之一，換言之，並不反對當沖，也不反對投機；同樣，對投資與投機自然也不必有差別的待遇。

陳(沖)表示，時光荏苒，當年不足千億元的股市日交易量，今日已動輒五六千億元以上，Day trade占日交易量也超越三成，上週單週平均當沖比更達46.27%，成為耳熟能詳的市場工具，依據財經媒體的報導，5月4日某券商單一分公司當日當沖成交量即達405億元，顯然當沖提升股市動能的目的，早已功成，緊接著要顧慮的可能是價格扭曲及違約的風險管理。本基金會年初出版的「流金歲月」P.76，曾列出證券市場的五大功能，價格發現、提供流動性、降低搜尋成本、訊息對稱、減少違約成本，如今面對市場劇烈波動、動能呈現亂流、訊息錯亂、違約機會增加等現象，決策前恐需思考市場永續的發展，萬勿只想稅費收入多寡、股市反應對政府的信心等非市場因素。

(時報資訊)