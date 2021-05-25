在科技股助攻下，歐股周一收漲；而投資人也企望企業獲利的優勢，能繼續維持市場動能。

周一泛歐Stoxx 600指數收漲0.63點或0.14%，為445.07點，略低於446.19的歷史高點。歐股的科技股飆升1%；經濟敏感的銀行股和基礎資源股則下滑。

德國、奧地利、瑞士、丹麥、挪威、匈牙利股市休市，讓交易活動較為平淡。

瑞銀全球財富管理首席投資長Mark Haefele指出，儘管全球股市較疫情前高點已高出約20%，然而強勁企業獲利成長，以及仍處於低位的債券殖利率的相對合理估值，皆意指著股市未來進一步上漲空間。

英國Cineworld上漲3.2%；在數月新冠封鎖之後，動畫電影「比得兔兔第二集」票房超乎預期。

歐洲央行(ECB)行長拉加德(Lagarde)上周五表示，現在要談論1.85兆歐元緊急購債計畫之後的政策，時機還太早。此前，ECB部分官員曾提到，呼籲要縮減量化寬鬆規模。

德國衛生單位周一將英國和北愛爾蘭列為新冠疫區，要求從英國入境德國的民眾，需進行兩周的防疫隔離。

(時報資訊)