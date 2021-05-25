有美系外資先前將聯詠(3034)開出第一槍，將目標價由777元調降到414元，評等由加碼降至中立，並調降聯詠2021年、2022年盈利預期13%、3%，惟聯詠卻是不受影響，股價今日更是重回500元大關，最高達504元，該美系外資也端出最新看法，依舊認為目前智慧型手機、電視等需求不確定性增加，顯示目前市場需求可能正位於高峰，且下半年客戶對DDI漲價恐會有更多意見。

美系外資表示，一般認為DDI設計業者預計將因為漲價關係，享有ASP和GM的貢獻直到2022年和2023年，但實際上屆時DDI已變成一種商品(例如DRAM)，聯詠對於第二季營運表現持續樂觀，但短期股價並沒有隨著強勁的前景而上漲，估計就是2021年收益預期恐降低。

美系外資表示，驅動器IC產業在過去幾年中進行了一些規格遷移，類似從TDDI到AMOLED，但DDI供應商最近的毛利率成長主要來自於晶圓產能的緊張，故預計聯詠標準毛利率應該是落在35~40%，首季毛利率達43.6%，主要是來自於DDI的漲價，該現象在下半年應該會減緩。

美系外資表示，第三季DDI綜合價格可能會再進一步上漲5~10%，但注意到定價談判的細微變化，有客戶越來越不願接受下半年的價格上漲，這可能是由於智慧手機、電視等需求的不確定性所致，此外，兩週一次的PC庫存追蹤也發現，截至5月16日，筆記型電腦的庫存是有較高的警訊。

以聯詠財測來說，第二季各產品線出貨持續成長，以新台幣兌美元28：1計算，預估營收落在330億到340億元之間，季增25.2%到28.9%；毛利率為45%到48%，營業利益率介於29.5%到32.5%之間。

(時報資訊)