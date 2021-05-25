美國科技股收高，台積電美國存託憑證(ADR)漲1.59%，台積電(2330)今跳空開高8元達576元，也帶領台股早盤反彈逾200點，攻上16500點之上。聯電(2303)也隨著ADR開高，盤中漲幅逾4%，站回50元關卡，兩檔都回補5月11日的部分跳空大缺口。

美國疫情趨緩，市場抱持樂觀心態。道瓊工業指數漲186.14點或0.54%，以34393.98點作收。標準普爾指數上揚41.19點或0.99%，收在4197.05點。以科技股為主的那斯達克指數漲190.18點或1.41%，收13661.17點。費城半導體收3122.98點，漲70.88點，漲幅高達2.32%。

台積電美國存託憑證(ADR)漲1.59%，今早股價跳空開高，在短期之5及10日線之上，最高577元進逼月線。外資連續兩天共買超4251張。

聯電ADR漲3.56%，股價跳空開高重回50元大關之上，盤中攻過51元，創5月11日以來新高，並領先回到季線以上。周一，三大法人聯手買超聯電13572張。

台積電及聯電本季業績續旺，營收挑戰新高。

台積電日前參加外資舉辦的線上法人說明會，依據台積電上傳4月法說會資料，顯示第2季營運目標不變，單季營收將達約129億至132億美元，可望創歷史新高，高效能運算(HPC)平台業務持續成長，是推升第2季業績攀高的主要動力。

聯電第2季營運展望同步樂觀，預期將持續供不應求，產能利用率維持100%，晶圓出貨量將增加2%，平均售價將揚升3%至4%。以此推估，第2季營收將季增5-6%，再創新高；聯電公司並預期，今年整體ASP將成長近10%，較前次法說會預估的數字上調。

(時報資訊)