受到大陸全面禁止虛幣、馬斯克態度反覆等利空因素影響，比特幣價格出現劇烈震盪，已從今年高點大跌40%，有投資者將矛頭指向馬斯克，認為其在推特上的發言太頻繁，才導致價格出現暴跌或暴漲，甚至向馬斯克怒喊，「不要再發推文了，專心造車吧。」

CNN報導，儘管馬斯克並不是虛擬貨幣價格腰斬的唯一原因，但馬斯克的一言一行足以撼動虛擬貨幣的走勢，有比特幣的投資者已經厭倦馬斯克的難以捉摸的個性與發言。

報導指出，有比特幣多頭人士及投資者喊話，希望馬斯克能少發點推文，專注造車，虛幣借貸平台Celsius Network創辦人Alex Mashinsky也表示，「盲目跟隨馬斯克的人將損失一大筆錢，他們可能受傷慘重無法復原。」

而包括天使投資人、虛擬貨幣顧問的Eloisa Marchesoni在內的多位專家認為，並不樂見馬斯克讓虛幣價格出現劇烈波動，部分投資人與分析師也擔心，馬斯克不只影響比特幣走勢，更是牽動所有虛擬貨幣的漲跌。

儘管如此，馬斯克並未因此改變愛放炮的個性，稍早又發文表示，「已經與北美的挖礦商進行討論，他們同意公開再生能源使用數據，並呼籲所有廠商跟進，未來發展令人期待。」呼應馬斯克先前表達，現在的挖礦方法太消耗能源，盼用再生能源挖礦的想法。

馬斯克的發文被認為是利多消息，激勵比特幣大漲逾17%，暫報38,887美元，然而從今年高點逾64,000美元估算，事實上比特幣價格已縮水40%。

(中時新聞網)