「東東芋圓」透過立委莊競程與市議員曾朝榮協助，提供1400碗芋圓給第一線防疫醫護人員，表達支持。（莊競程提供／馮惠宜台中傳真）

國內COVID-19疫情延燒，社會氛圍緊張，醫護人員承受巨大壓力，台中市業者為感謝他們的辛勞，25日透過立委莊競程與市議員曾朝榮協助，提供1400碗芋圓給第一線防疫醫護人員，表達支持並感謝他們守護民眾健康的辛勞。

立委莊競程表示，台中市疫情統計至24日，本土累積確診病例共40例。為了防堵疫情，醫院實施了各項管制，站在第一線的醫護人員飽受巨大的身心壓力，尤其目前天氣炎熱，設在戶外的篩檢站的醫護人員，穿著防護隔離衣等醫療防護裝備，工作環境相當悶熱，台中市「東東芋圓」，提供1400碗芋圓，並透過他與市議員曾朝榮分送台中各大醫療院所，希望幫醫護人員加油、打氣，讓他們消消暑、清涼一下。

市議員曾朝榮指出，這次業者提供1400碗芋圓慰勞醫護人員的愛心行動，令人敬佩。他與莊競程服務處共動員10位助理，協助分送，希望社會多一點鼓勵、少一點政治口水，共同努力讓疫情儘速遠離。

負責人東正勝說，疫情緊繃，站在第一線的醫護人員真的很辛苦，因此分別由大坑店、市府店、美村店共提供1400碗芋圓，採用硬紙箱分裝，便利分送台中慈濟醫院、亞大附設醫院、豐原衛生局、中國附設醫院、國軍台中總醫院、台中榮民總醫院、中港澄清醫院、沙鹿光田醫院、童綜合醫院（梧棲院區）、中山附設醫院，以及部立台中醫院等，表達感謝之意。他也呼籲全民配合防疫政策、讓染疫人數逐日下降。

(中時 )