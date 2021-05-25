香港男星甄子丹演出過《精武門》、《英雄》、《殺破狼》等經典動作片，更在系列電影《葉問》中，用精湛武藝與演技，將一代宗師「葉問」詮釋得深刻入裡，他也因此揚名國際，由他主演的作品，票房都相當不錯，片酬、分紅賺飽飽，近日被港媒爆料，甄子丹豪撒新台幣1億2千多萬，在香港買了2套小豪宅，本以為他成了房產富豪，但一細查，發現房子的歸屬另有其人。

眾所周知甄子丹與老婆汪詩詩當年是「父女戀」，兩人相差18歲，當時甄子丹已經有過一段失敗的婚姻，但9年後與汪詩詩相識才4天，兩人就陷入愛河，交往3個月就閃婚，生了一雙子女，家庭和樂，而甄子丹對老婆愛護有加，每回出席首映、相關活動必定牽著愛妻現身，也曾透露收入都交給愛妻打理，每逢節日都會po文跟老婆告白訴說感謝，足見寵妻程度。

據港媒報導，甄子丹豪買的兩套房子，是上下相連，約17坪大小，一間在6樓，一間在7樓，2套房子分別以1720萬港幣(約新台幣6020萬)及1737萬港幣(約6080萬)，合計一出手就花了1.2億台幣，但不是買給自己，房屋登記的所有人是甄子丹老婆汪詩詩。

事實上汪詩詩喜歡的理財方式，就是投資房產，她自2013年開始投入房市，當年以以1.35億港幣(約新台幣4.72億)，買了香港薄扶林摩星嶺道御海園的一間獨立洋房，這是目前甄子丹一家人的定居處，之後汪詩詩也曾在薄扶林碧瑤灣、九龍城陶源以及鴨脷洲南灣等多處置產，都登記在她名下，是個隱形的億萬房產大亨。

(中時新聞網)